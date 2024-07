La tradicional Passa aplega una vuitantena de parelles

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça major ha tornat a ser el centre de la festa laurediana. Des de la mateixa s'ha donat, al voltant de les 12 hores, el tret de sortida a la tradicional Passa, la qual ha recorregut els carrers de la parròquia amb una vuitantena de parelles inscrites que han ballat i portat la disbauxa acompanyats de la xaranga Tocabemolls.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, s'ha mostrat molt optimista amb la participació d'enguany, ja que "cada vegada s'hi apunten noves generacions de lauredians i lauredianes". "La família laurediana creix i estem contents de veure que s'ho passen molt bé" ha declarat. Cairat ha volgut subratllar que "el més bonic és veure com es perpetuen aquestes tradicions i com gent de generacions passades s'ajunta amb gent jove durant aquesta festa major", ha explicat.

Una vegada finalitzada la passa, tothom ha retornat a la plaça Major, on s'ha iniciat, al voltant de les 13 hores, la ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella. Finalment, per cloure el matí, al voltant de les 13.30 hores ha començat el Ball Cerdà, on tothom qui volgués es podia apuntar a ballar.

Des del comú de la parròquia cerquen "enfortir totes aquestes tradicions i tots aquells elements que facin viure encara més i créixer el nombre de persones i de colles, que fan viure aquest teixit cultural", ha manifestat el cònsol menor. Així mateix, ha afegit que "en l'àmbit cultural tot dependrà de la reobertura, que s'espera l'any que ve, del centre cultural, que permetrà tornar a donar tot el caire d'activitat cultural destacat de Sant Julià de Lòria", ha apuntat.

La valoració que ha fet el cònsol major de la festa major, una vegada passat el seu equador, és que "la gent s'ho està passant molt bé, no hi ha quasi actes d'incivisme fora de la normalitat, l'ampliació de les hores de festa a la nit s'ha rebut molt bé" i ha conclòs que generalment es mostren "molt satisfets".