Un miler d’ovelles a les pastures de la Massana

La transhumància del ramat d’ovelles que pasturarà aquests estiu a les muntanyes de la Massana ha començat aquest matí. Vuit-centes ovelles, procedents de la Seu d’Urgell, han entrat a territori andorrà, passant per Ós de Civís. El procés està sent lent, a causa de les altes temperatures. De fet el ramat està passant les hores de més calor a la part baixa del serrat de l’Esmaligat, on hi ha ombra i un rierol per refrescar-se, ha informat el comú.

A la tarda pujaran cap a Setúria i d’allà a la zona del Coll de la Botella, on s’hi estaran unes setmanes, juntament amb un ramat de tres-centes ovelles procedents de Sant Julià. D’aquí passaran a la unitat pastoral d’Arinsal i també s’estaran uns dies a la zona del Comapedrosa, davant del refugi.

Des de fa uns anys, el Comú de la Massana aposta per la presencia d’ovelles, ja que netegen els prats d’una forma natural, col·laborant en la gestió forestal, i arribant a punts on els caps de bestiar grossos no poden accedir.