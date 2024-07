L'Esbart Laurèdia estrena el nou ball dels Capgrossos de Sergi Mas

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La colla de Geganters laurediana i l'Esbart Laurèdia han portat les danses més tradicionals a una plaça Major plena amb dues novetats: la presència del Llop de la Senyoreta i un nou ball dels Capgrossos originals de l'artista Sergi Mas, que es mereixien poder tenir una dansa, segons s'ha mencionat durant l'acte. Aquesta, és de les activitats més populars de tot el programa de festa major parroquial que ha comptat amb la presència del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat; la cònsol menor de Sant Julià, Sofia Cortesao; el cap de Govern, Xavier Espot; i el síndic general, Carles Ensenyat, així com dels representants de la corporació comunal i del Consell General.

Com cada any, s'ha iniciat amb el ball de la Dama Blanca amb la Colla de Geganters i la cobla Vents de Riella, amb la presència del Llop de la Senyoreta. Després, s'ha seguit amb les representacions dels grups de l'esbart que han interpretat des de danses amb 'Escriurem' de Miki Nuñez fins a la jota d'Organyà.

D'entre totes les actuacions destaca la del 10è aniversari del grup de bastoners, ja que van actuar per primera vegada a Calonge l'any 2014, on van representar una llegenda per a la nit de Sant Joan. A més, van tenir l'oportunitat de poder assistir amb els fallaires i ballar la cirereta. Des d'aleshores, va néixer el grup de bastoners. Durant aquest dilluns de festa major, han presentat en primícia el top 10, un viatge en el temps a través de les músiques i vestuaris més representatius del grup. Qui també ha tingut especial incidència ha estat el grup de veteranes, que han presentat nova dansa cinc anys després de la seva desintegració temporal a causa de la pandèmia i les seves corresponents dificultats.

Instants abans que es produís el mític ball de la Marratxa, Cairat i Cortesao han penjat les ofrenes als Gegantons i Gegants parroquials pel seu 10è i 40è aniversari, respectivament. Així mateix, el cònsol major s'ha mostrat optimista i ha anunciat que "esperen complir 40 anys més". La representació de la dansa més típica laurediana ha acabat amb molts aplaudiments i el repartiment de caramels.