Els Amics de les Arts aterren a Sant Julià de Lòria en el quart dia de la festa major amb "altes expectatives" i amb ganes d'oferir un concert gratuït per primera vegada a Andorra. El grup català, format per Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, ha explicat prèviament a l'actuació que aquest vespre esperen un públic familiar que potser abans no ha pogut gaudir de cap dels seus concerts. Actuen a partir de les vuit del vespre i a dos quarts de dotze de la nit, serà el torn dels tarragonins Figa Flawas.

Els Amics de les Arts celebrarà l'any que ve el vintè aniversari i des del grup han assenyalat que, malgrat les noves tendències musicals, "mai ens hem sentit forçats a fer res". Així, els músics es feliciten que porten prop de dues dècades cantant en català i vivint de la seva música i, per tant, amb el pas del temps el que han anat fent és adaptar diversos ritmes actuals a les seves cançons, tot i que també se senten còmodes incorporant altres de més clàssics.

L'actuació del grup català a la laurediana plaça de la Germandat s'emmarca en la gira del seu vuitè disc, sota el títol 'Les paraules que triem no dir'. Durant l'actuació, confessen que es tocaran alguns dels temes més coneguts de la banda i que no faltarà 'Els desperfectes', una de les cançons del seu nou treball.

La formació també es felicita del creixement que darrerament està tenint la música en català, fent especial èmfasi en l'evolució exponencial que, en aquest cas, ha tingut la música urbana. En aquest sentit, incideixen en el fet que "tot el que sigui que hi hagi un ventall estilístic és positiu" i, per tant, "sempre diem que si a un li va bé, als altres també, perquè això crea xarxa musical".

Com s'ha esmentat, el concert dels Amics de les Arts serà l'actuació prèvia a la de Figa Flawas, que presentaran la seva música a partir de les 22.30 hores. Una hora i mitja després hi haurà 'Ràdio Show' amb la Colla Laurediana i una nit de versions amb Coco.