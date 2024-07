Coma valora positivament la jornada informativa sobre el POUP

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha valorat positivament la jornada informativa que s'han dut a terme al llarg d'aquest dilluns a diversos indrets de la parròquia d'Ordino, que ha permès als membres del comú exposar les novetats del nou POUP als ciutadans.

Unes novetats que es concreten en el retorn de terrenys als propietaris, tot convertint aquells terrenys que s'havien decretat com a no urbanitzables en tres zones de protecció diferents. "El fet de poder edificar, de recuperar l'edificabilitat, penso que ha sigut positiu per a molts propietaris. El fet de poder haver recuperat tot això que abans s'havia perdut amb l'anterior Pla d'Urbanisme ha estat ben rebut. La gent ens ho ha agraït" ha assegurat, Coma.