Caldea espera facturar tres milions i vendre 50.000 entrades

Caldea va esgotar ahir totes les entrades per accedir al termolúdic en el primer dia d’obertura després de la remodelació de la gran llacuna central. El centre termal va acollir en total durant tota la jornada unes 700 persones. I això sense comptar-hi els clients d’Inúu, l’espai reservat per al públic adult, i els qui van comprar l’entrada de nit. “Totes les reaccions han estat molt positives, tant dels clients com dels socis. El resultat és espectacular”, va afirmar ahir en declaracions als mitjans de comunicació el director general de Caldea, Miguel Pedregal.

“Totes les reaccions han estat molt positives, tant dels clients com dels socis” “Preveiem que aquest agost tindrem una freqüentació de clients important” Miguel Pedregal, Director general de Caldea La gran llacuna central té una estètica més minimalista que l’anterior, amb revestiments i paviments de pedra blanca. Hi ha més novetats. El sòl de la llacuna disposa d’una il·luminació especial que el transforma en un cel estrellat. A més, fora de les piscines, però dins del recinte de la llacuna, hi ha una zona de relax enjardinada amb arbres i matolls i, al davant dels tres jacuzzis interiors, un escenari, reservat per als espectacles. Durant el mes de juliol Caldea no ha pogut rebre clients perquè encara estaven en marxa les obres de remodelació de la llacuna. Tot i això, les expectatives per a les properes setmanes són bones. “Pensem que serà una temporada d’estiu molt positiva. Preveiem que aquest agost tindrem una freqüentació de clients important”, va assenyalar Pedregal. De fet, Caldea s’ha fixat l’objectiu, per al mes que està a punt de començar, de vendre 50.000 entrades i assolir una facturació d’uns tres milions d’euros. Caldea invertirà 30 milions d’euros els pròxims quatre anys per esdevenir un dels resorts termals més importants del sud d’Europa. Un dels projectes inclosos al pla de negoci és la construcció de l’hotel a la torre. De categoria quatre estrelles superior i d’entre 40 i 50 habitacions, la previsió és que s’inauguri el 2026. Els treballs començaran a la tardor, segons va recordar Pedregal. La primavera del 2025 es remodelaran la zona exterior i l’espai Orígens. També es construirà un nou accés al complex a través d’un pont sobre el riu Valira, amb què Caldea vol obrir l’edifici a la parròquia. Les inversions tenen l’objectiu final de fer del centre termal un dels referents internacionals del comú del benestar, amb una oferta capaç de trencar l’estacionalitat i atraure més visitants els mesos de temporada baixa. El segon pilar de la nova etapa del centre termal és el canvi d’imatge corporativa. El nou logotip és circular, com l’anterior, però és més flexible per simbolitzar la fluïdesa d’una experiència de benestar que s’adapta a tots els usuaris. RESULTATS Els beneficis de Caldea van multiplicar-se per dos el 2023 respecte a l’exercici del 2022. Així, si l’any passat el centre d’oci termal va guanyar 1.801.324 euros, en el període anterior va obtenir un resultat positiu de 900.422 euros. Les xifres contrasten amb les dels anys 2020 i 2021, marcats per la pandèmia de covid, en què les pèrdues van enfilar-se a 2.330.366 i 2.242.813 euros, respectivament. El 2019, els guanys van ser de 650.735 euros.