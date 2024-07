La plaça Santa Anna acull un any més els balls tradicionals de la festa major

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

No hi ha festa major sense tradicions. Després de la missa, a les 12 en punt, a l’església de Sant Pere Màrtir, la plaça de Santa Anna va acollir un any més els balls tradicionals de la parròquia a càrrec de l’Esbart Santa Anna.

La cònsol major, Rosa Gili, va destacar que la nova oficina de turisme d’Escaldes-Engordany, oberta aquesta setmana, se situa, justament, a la plaça Santa Anna, als baixos de Casa Felícia.

L’equipament ja es troba en ple funcionament. La idea de la corporació és que s’hi puguin vendre productes d’Andorra, així com afegir-li referències sobre el jazz o la vall del Madriu. Amb tot, l’important és que “ja està oberta i que aquests dies anirem acabant de polir les millores”, va afirmar Gili.

El comú ha llogat el local per als propers quatre anys. “Després ja es veurà què es vol fer”, va afegir la cònsol.