Nou aparcament de la Coma Llarga amb 142 places disponibles

El comú d’Encamp posa en servei, a partir del proper dilluns 29 de juliol, el nou aparcament de la Coma Llarga que compta amb 142 places disponibles, i dos nous punts de recollida de residus que inclouen un espai tancat per a objectes voluminosos, per evitar que s’hagin de deixar a peu de carrer.

El nou aparcament està situat al carrer del Mirador i a tocar de l’antic edifici del telecabina. Aquest aparcament permet mantenir un bon nombre de places al centre de la parròquia davant la reconversió en habitatges d’aparcaments com el de Terres Primeres o altres propers.

La cònsol major encampadana, Laura Mas, va recordar que “posem a disposició noves places d’aparcament per donar servei als veïns d’aquesta zona i per assegurar una bona mobilitat a la zona més cèntrica i comercial”.

L’aparcament disposa de places per a motocicletes, de cinc places reservades per a vehicles amb el distintiu de persones amb discapacitat i de dos punts de càrrega i estacionament per a vehicles elèctrics que s’habilitaran en breu.

S’han creat 300 metres quadrats de zona enjardinada i s’han plantat una trentena d’arbres que permetran reduir l’escalfament dels vehicles. A més a més, l’ús de l’escorça de pi al terra de la zona enjardinada limita les necessitats d’aigua de les zones a regar, en paraules del conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, Benjamí Rascagnères, “introduint tècniques per a una construcció més sostenible en les obres comunals, fins i tot, en espais com un aparcament”.

Els nous abonats d’aquest aparcament podran fer ús de l’equipament a partir del mateix dilluns 29 de juliol. El servei d’Aparcaments del comú d’Encamp es posarà amb contacte amb els sol·licitants del servei. Aquest nou equipament inclou també dos punts de recollida d’escombraries, un a l’entrada per la part del carrer de Riu Blanc, i un altre, l’entrada a tocar de la rotonda de l’antic telecabina, amb un punt tancat per a la recollida d’objectes voluminosos cadascun.

El dia de recollida d’aquesta zona és el dijous i, per tant, tot i tenir nous espais tancats per dipositar els objectes voluminosos, caldrà fer-ho el dia de la setmana que correspon i avisant el servei comunal mitjançant un correu a mediambient@encamp.ad, o bé trucant al +376 873 200. Actualment s’estan finalitzant aquests punts de recollida que entraran en funcionament en breu. En aquest espai, s’ha habilitat també un nou pipicà, per donar servei als veïns d’aquesta zona de la vila d’Encamp, ampliant així fins a dotze punts a tota la parròquia encampadana.