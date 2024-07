El comú d’Encamp ha d’indemnitzar una empresa per la rescissió irregular d’una concessió

El setembre del 2021 la junta de govern del comú d’Encamp va rescindir el contracte de concessió a l’empresa que havia resultat guanyadora del concurs per explotar el centre d’esplai del complex esportiu i sociocultural. Es tractava d’una concessió molt recent; no havien transcorregut els quatre mesos que donava el plec de bases per acreditar que l’adjudicatària havia obtingut les autoritzacions administratives pertinents per arrencar l’activitat. I aquest termini és el que ha esdevingut clau perquè la sala administrativa del Tribunal Superior hagi determinat que la decisió de la majoria comunal va ser “prematura” i que la guanyadora de la licitació té dret a rebre una indemnització pels perjudicis. En concret, 4.667,33 euros.

L’origen del problema va ser la titulació de la persona que havia de dirigir el citat servei, que no era la requerida per a una responsabilitat d’aquestes característiques. El comú va decidir trencar la relació i l’empresa afectada va portar l’afer a la Batllia defensant que el comú li hauria d’haver donat temps per esmenar aquesta falta. I que, de fet, la concessionària podia contractar una altra persona amb la titulació requerida i que així ho va fer i li ho va comunicar a la corporació en el termini de quatre mesos previst al plec de bases per culminar amb la paperassa administrativa. El comú, al seu torn, va al·legar que l’empresa havia incomplert el contracte en no posar al capdavant de la direcció una persona amb la formació que tocava i que el relleu que es va presentar tampoc no va acreditar estar en disposició del títol universitari demanat.

La Batllia va donar inicialment la raó a la corporació però la segona instància va estimar el recurs de la part afectada. La sentència esgrimeix després d’exposar els fets que “resulta evident que aquesta decisió ha de ser qualificada de prematura. Si la concessionària diposava del termini de quatre mesos per acreditar que disposava de les autoritzacions necessàries per al funcionament del centre, no es podia acordar la resolució del contracte abans del transcurs d’aquest termini”.

La resolució afegeix que la concessionària va aportar dins de termini un relleu per a la direcció amb la titulació requerida i “aquesta al·legació no va merèixer cap resposta de l’administració comunal, i si es considerava que era insuficient la documentació aportada pel que fa a disposar de la titulació pertinent, s’havia de concedir a la interessada el termini d’esmena que preveu el Codi de l’Administració”. A més, continua, la concessionària era persona jurídica i, per tant, no existia cap obstacle perquè l’empresa substituís qui inicialment havia designat per a la direcció. Arguments que condueixen el Tribunal a declarar no ajustada a dret la decisió comunal.

ELS ARGUMENTS

1 TRENCAMENT DEL CONTRACTE “PREMATUR”

El comú va decidir la rescissió abans que haguessin transcorregut els quatre mesos previstos perquè la concessionària tanqués temes administratius.

2 SENSE TEMPS PER CORREGIR LA FALTA

L’empresa al·legava que la corporació havia incomplert el termini per donar-li l’oportunitat d’esmenar l’error i que, de fet, havia trobat una nova direcció.

3 EL SUPERIOR DONA LA RAÓ A L’ADJUDICATÀRIA

La segona instància ha declarat no ajustada a dret la decisió comunal en no haver donat a l’adjudicatària el termini previst per resoldre el problema.