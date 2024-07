Caldea esgota les entrades en l'estrena de la nova llacuna central

Caldea ha esgotat totes les entrades per accedir al termolúdic en el primer dia d'obertura després de la remodelació de la llacuna central. El centre termal acollirà avui unes 700 persones, sense comptare-hi els clients d'Inúu, l'espai només per a adults. "El resultat ha estat espectacular", ha resumit el director general, Miguel Pedregal, en declaracions als mitjans. La llacuna central té una estètica més minimalista, amb revestiments i paviments blancs. El sòl de la llacuna diposa d'una il·luminació que el transforma en un cel estrellat. A més, s'ha creat una zona de relax enjardinada i un escenari per a espectacles. "Pensem que serà una temporada d'estiu molt positiva. Preveiem que l'agost tindrem una freqüentació molt important", ha assenyalat Pedregal. Caldea s'ha fixat l'objectiu de vendre 50.000 entrades i assolir una facturació d'uns tres milions d'euros durant l'agost.