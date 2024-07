Sant Julià de Lòria inicia les seves festes a la plaça major

La festa major de Sant Julià de Lòria inicia el 26 de juliol a la plaça major. La colla Laurediana serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la ràdio festa major (freqüència 98.5). Fins al 30 de juliol tothom que s'apropi a Sant Julià de Lòria podrà gaudir d'activitats lúdiques, concerts i cercavila de gegants entre d'altres.

La parròquia ha pensat en tots els ciutadans que vulguin gaudir de les seves festes, per aquest motiu han promogut l'hora silenciosa cada dia, pensada per aquelles persones amb diversitat sensorial. Per la cloenda de les festes majors han preparat un espectacle lluminós i actes musicals.