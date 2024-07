La pluja va aturar durant una hora i mitja les havaneres de la festa Major escaldenca

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pluja no va donat treva durant el vespre del dijous i va obligar a traslladar la tradicional cantada d'havaneres a la sala Prat del Roure, així com es va haver d'endarrerir fins a les 21.30 hores. El Parc de la Mola es preparava per acollir al grup Xarxa amb les desenes d'escaldencs que volien passar una bona estona a l'aire lliure, gaudint del gènere musical cubà i del rom cremat. Tanmateix, les condicions meteorològiques van fer que molts assistents marxessin, a més del decalatge horari. Tot i això, el concert dels integrants de Xarxa va iniciar amb expectació. El grup ha celebrat el seu 40è aniversari.

Per al tercer dia de festa, la Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany (UPTEE) ha preparat tota una sèrie d'activitats que es començarà amb la missa en honor a la patrona de la parròquia, santa Anna, a l'església de Sant Pere Màrtir a 12 hores i que precedirà al ball de l'Esbart Santa Anna. A partir de les 13.30 hores, es continuarà amb la ballada de sardanes i l'aperitiu ofert per l'UPTEE. A la nit, l'aparcament dels Veedors acollirà el concert del cantant nacional Rokyo, i tot seguit, Stay Homas, un dels plats forts del programa 2024, envairan l'escenari per repassar els seus èxits i posar a ballar als seus fans.