Likantropika, en format curt a causa de la pluja

El concert de Likantropika, el grup més veterà de l'escenari musical del país, es va retardar gairebé una hora per culpa de la pluja. El públic fidel al grup van esperar que el temporal s'amainés per gaudir-ne del concert. Els assistents van trobar refugi a bars i zones cobertes properes on s'hauria de gaudir de l'actuació musical.

Finalment, en un parèntesi meteorològic, el grup format per Albert Bartumeu i Oriol Vella va pujar a l'escenari. El centenar llarg de persones que es va aplegar a la plaça de l'Aldosa va poder escoltar tres dels nous temes de Likantropika: Silver Surfer, Oxford Shoes and Raincoats i Roswell Again.