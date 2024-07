Les aixetes del projecte Caldes ja ragen

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’escultura monumental del projecte Caldes ja llueix a la placeta del Madriu. La cònsol major, Rosa Gili, acompanyada de diversos membres de la corporació i representants de la política nacional, ha presentat avui al migdia el projecte Caldes. Gili ha recordat que es va optar per un projecte “rupturista” que posa en valor “l’aigua termal perquè som la parròquia de l’aigua” i fa un homenatge al que va ser al motor de la primera indústria hotelera del país.

Rosa Gili preveu que les obres estiguin enllestides al setembre. S’està treballant encara amb la reforma de la Font del Roc del Metge i en l’anivellament de la carretera amb la placeta des de l’alçada de l’hotel Carlemany fins més avall de la font. part del darrer tram de l’avinguda Carlemany ja està obert per als vianants. Faltarà l’últim tros, just davant de la plaça de l’Església, que resta pendent per les obres del pàrquing i la plaça que es farà també a la zona. Així mateix, l’oficina de turisme ja ha obert les portes al local de la plaça Santa Anna.