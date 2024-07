Demostració per obrir boca de l’imminent Gran Premi d’Andròmines de la capital

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella es prepara per a la celebració del primer Gran Premi d’Andròmines, un esdeveniment organitzat pel comú i el Bici Lab que se celebrarà el proper 5 d’agost coincidint amb la festa major de la parròquia i que clourà el seguit de sessions de fabricació dels bòlids amb materials reciclats que s’han dut a terme durant els darrers mesos. Abans de la cita, però, la corporació va organitzar ahir una demostració a l’avinguda Meritxell, on s’ha pogut mostrar al públic algunes de les creacions fetes fins ara. El cònsol major de la capital, Sergi González, va assegurar, a més, que les inscripcions per al premi van “a bon ritme”.