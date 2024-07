El comú rep el terreny per tirar endavant la segona fase del vial

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El projecte de desviació del futur vial de la Massana avança a bon ritme. En la sessió de consell de comú d’ahir el ple va donar llum verda a un dels convenis amb els propietaris per la cessió anticipada de terrenys afectats pel traçat de la carretera, considerada una infrestructura prioritària tant pel Govern com pel comú. Concretament, la parcel·la cedida està situada en el tram que va de la Cabanota –és a dir, just després de la Serra de l’Honor– fins al pont de les Palanques, molt a prop de la rotonda en què convergeixen les tres desviacions principals de la variant.