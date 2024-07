Busos cada mitja hora durant tota la nit per la festa major

La línia de bus BN1, que uneix la parròquia laurediana amb Escaldes-Engordany, oferirà un ampli servei els dies de la festa major. El BN1 oferirà el doble del servei habitual fent sortides, en els dos sentits, cada mitja hora en comptes de cada hora a partir de dos quarts de 12 de la nit i fins a les cinc de la matinada. A més, entre les quatre i les cinc s’oferiran sortides cada quart d’hora.

Els dies que la festa major tanca a les cinc de la matinada s’han afegit dos serveis més a un quart i dos quarts de sis per donar resposta a la ciutadania que es vulgui quedar fins al final. Aquesta decisió es pren després de l’anàlisi contínua que es fa de les necessitats del servei en circumstàncies d’alta afluència puntual. Així mateix, i per a la resta de festes majors, es garanteix el servei habitual de bus nocturn amb sortides que s’inicien a dos quarts de 12 i acaben a dos quarts de sis.

D’altra banda, el comú va presentar ahir Oh my got! Reutilitzable, la iniciativa sostenible del comú que començarà la seva prova pilot durant la festa major. L’objectiu és reduir els envasos d’un sol ús perquè les festes siguin més sostenibles, ecològiques i compromeses amb l’entorn. Aquest projecte s’engega amb la participació dels quatre establiments que disposaran de barra exterior als voltants de la Germandat: Bare Nostrum, el Cantàbric, Art i Pa i el bar del Centre.