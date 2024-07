detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella ja escalfa motors per a la celebració del primer Gran Premi d'Andròmines, un esdeveniment organitzat pel comú i el Bici Lab que se celebrarà el proper 5 d'agost i que clourà el seguit de sessions de fabricació dels bòlids amb materials reciclats que s'han dut a terme durant els darrers mesos. Abans de la cita, però, la corporació ha organitzat aquest dijous una demostració a l'avinguda Meritxell on s'ha pogut mostrar al públic algunes de les creacions fetes fins ara. El cònsol major de la capital, Sergi González, ha assegurat, a més, que les inscripcions per al premi van "a bon ritme".

González ha recordat que aquesta nova iniciativa del comú es va iniciar ja fa més de tres mesos i, per tant, es tracta d'un projecte al qual "li estem donant forma" i que té una llarga trajectòria per endavant. En aquest sentit, ha volgut agrair tota la feina que s'ha fet durant aquest temps des del Rusc, el Bici Lab i els diferents departaments de la corporació, i també ha destacat la implicació tant dels infants com de la gent gran.

L'esdeveniment d'aquest dijous, ha explicat, s'ha centrat en fer una mostra d'algunes de les andròmines que es podran veure durant la celebració del Gran Premi. A més, el comú en posarà quatre a disposició dels participats que no hagin arribat a temps per a la cita. Durant el Gran Premi hi haurà tres classificacions diferents, ja que es premiarà tant la velocitat dels participants, com la coreografia i el disseny de l'andròmina.

Tot i que aquest any ha estat una prova pilot, el cònsol major ja ha obert la porta a repetir l'esdeveniment en el futur, especialment per "com s'ha treballat internament". "Estem convençuts que serà un èxit i ja estem preveient la propera edició i d'altres a llarg termini", ha indicat. A més a més, ha assegurat que es tracta d'un projecte que "ha creat comunitat i pertinença a la parròquia".