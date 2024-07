El Palau de Gel va tenir l’any passat unes pèrdues d’1,1 milions

El Palau de Gel ha tancat l’exercici del 2023 amb unes pèrdues d’1.158.000 euros. El dèficit s’atribueix, sobretot, al finançament de les obres de construcció del nou parc aquàtic, de remodelació de la pista i de millora de l’eficiència energètica. La xifra també inclou el lloguer anual del terreny i el cost de mantenir les instal·lacions tancades durant tres mesos, mentre estaven en marxa els treballs. “El 2023 va ser un any complex, de traspàs i transició. El 2024 serà un any bastant millor”, va afirmar el cònsol major, Jordi Alcobé, en la sessió de consell de comú celebrada ahir al migdia.

Les despeses del Palau van enfilar-se a 2,1 milions d’euros, mentre que els ingressos van situar-se en 952.000 euros, el 15% menys que l’any anterior. El 2022 l’equipament va tancar l’exercici amb un resultat negatiu de 623.850 euros. El 2021, les pèrdues van ser de 751.109 euros. El 2023 el comú va fer una aporació econòmica al Palau de quatre milions d’euros. En els últims tres anys, en total, la corporació hi ha abocat 7,5 milions, sis dels quals han servit per finançar els treballs i, la resta, per ajudar a pagar les despeses de funcionament. Alcobé va recordar que el deute de l’equipament és del comú, ja que n’és el soci únic.

ESTUDI DE CÀRREGA

D’altra banda, el consell va aprovar de manera provisional l’estudi de capacitat de càrrega màxima. L’informe recomana al comú acabar la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals. Actualment, les aigües es barregen i van a parar a la depuradora de Meritxell, fet que pot sobrecarregar les instal·lacions en moments puntuals. El cònsol menor, Marc Casal, preveu que aquests treballs estiguin adjudicats al començament de l’any que ve i al final d’aquest mandat s’hagin enllestit. La xarxa s’haurà de completar en alguns zones de Soldeu i el Tarter.

L’informe també apunta que hi ha risc de saturació de la carretera, sobretot entre Canillo i Encamp, en hores punta. Tot i això, Alcobé va recalcar que la parròquia té prou recursos per créixer en població en els propers anys, fins i tot si ho fes al 5% anual, l’escenari més alt que preveu l’estudi. Si s’assolís aquest ritme, la població podria arribar a 26.000 en els dies de més afluència durant la temporada d’hivern, incloent-hi residents i visitants. El cònsol major va recordar que aquesta xifra és una hipòtesi d’un estudi i va reiterar que el comú no preveu que la població de la parròquia augmenti en aquestes proporcions en la propera dècada. Actualment en aquests mateixos dies –comptant els residents habituals, els qui hi tenen segones residències i els turistes–, la població no supera mai les 15.000 persones.

El comú farà arribar l’estudi al Govern aquesta setmana. Un cop l’executiu hi hagi donat el vistiplau, la corporació podrà aprovar-lo, però ara sí amb caràcter definitiu.

En la mateixa sessió també va validar-se l’adjudicació per a la remodelació i millora del parc infantil de la part posterior del Palau de Gel per un import de 186.822,91 euros, una iniciativa impulsada per la Comissió d’Infància, Joventut i Esports i que permetrà gaudir als infants d’unes instal·lacions més variades i actuals.