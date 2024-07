'Oh my got! Reutilitzable' vol minimitzar els gots d'un sol ús a les festes Majors de Sant Julià

Presentació 'Oh my got! Reutilitzable'E.M.

'Oh my got! Reutilitzable' és la iniciativa sostenible del comú de Sant Julià de Lòria que començarà la seva prova pilot durant la festa Major d'enguany. L'objectiu és reduir els envasos d'un sol ús per obtenir unes festes "més sostenibles, ecològiques i compromeses amb el medi ambient" segons ha esmentat la cònsol menor de Sant Julià, Sofia Cortesao.

Aquest projecte s'engega amb la participació dels quatre establiments que disposaran de barra exterior als voltants de la plaça de la Germandat, Bare Nostrum, el Cantabric, Art i Pa i el bar del Centre. Tal com ha explicat la consellera de Turisme, Judith López, els gots tindran un cost fix d'un euro, el qual serà invertit en accions sostenibles per a la parròquia que encara no s'han confirmat. "Aquesta aportació serà retornada als lauredians i lauredianes" ha confirmat.