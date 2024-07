Carro i Lupiáñez en el segon concert de les 'Nits d'estiu als museus d'Andorra' al Museu Thyssen

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Museu Carmen Thyssen ha acollit aquest dijous al vespre el 'Duet de violins de la Jonca amb Joves talents'. Un concert de música clàssica en directe, inspirada per l'actual exposició SONS i interpretada per Jordi Carro i Adrià Lupiáñez, que ha aplegat una trentena d'espectadors. "El meu company de l'Institut de Música em va proposar fer un concert i li vaig dir que sí. Vam decidir fer un programa clàssic amb compositors com Mozart però també hem volgut innovar amb compositors no tan coneguts com Jean-Marc Leclerq" ha comentat, Lupiáñez.

El d'avui es tracta del segon concert que programa el museu dins el marc del cicle 'Nits d'estiu als museus d'Andorra'. Una proposta impulsada pel Govern i Creand Fundació amb la participació de la Fundació ONCA que persegueix l'objectiu d'oferir tota mena d'experiències que permetin descobrir als visitants col·leccions permanents i exposicions temporals del Principat. "No havíem tocat mai a un museu. Per a nosaltres és una nova experiència. Tant per la ressonància com per la companyia de la pintura" ha apuntat, Carro, qui assegura que es tracta d'una molt bona proposta. "Hi ha molt de treball de producció al darrere per part de la Fundació ONCA. Nosaltres, com a músics que encara ens estem formant, agraïm aquesta oportunitat" ha afegit, el músic.

El següent concert tindrà lloc el 9 d'agost a les 19 hores al museu de l'Automòbil a Encamp i consistirà en un duet de guitarra i veu format per David Sanz i Roseig Purigbò, qui presentarà temes nous per donar continuïtat al seu recent EP: Veu silent. Tal com avança la programació, el duet crearà un diàleg al llarg del concert amb l'objectiu de recuperar cançons d'arreu, de diversos estils i gèneres, des dels sons més tradicionals de les havaneres, fins a grans èxits del món del jazz o de la cançó popular en general i d'autor; i en segon lloc, presentaran un repertori nou per a la formació.