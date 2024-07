El ‘Ritmes’ canvia d’escenaris per diversificar l’oferta musical

El cicle Ritmes, capital musical canvia d’escenaris per diversificar l’oferta musical d’estiu arreu de la parròquia. D’aquesta manera, l’esdeveniment que des de fa nou anys dinamitza les tardes d’agost a Andorra la Vella es trasllada a l’aparcament de l’avinguda Meritxell, 10, i al carrer Callaueta.

Cada dimarts i dijous, a dos quarts de vuit del vespre, l’aparcament de l’avinguda Meritxell acollirà concerts per al públic adult amb actuacions d’estils ben diversos que inclouen tributs i homenatges, versions des dels anys 50 fins als 90, pop-rock del 2000 fins avui, o jazz i blues, entre d’altres. I cada dilluns, a les cinc i a les sis de la tarda, al carrer Callaueta, s’oferiran tallers i actuacions musicals infantils adreçades a tota la família.

Amb aquesta iniciativa ja consolidada i que es du a terme en horari comercial en un mes d’elevada afluència turística, el comú aporta activitat i animació a les zones comercials de l’avinguda Meritxell, Riberaygua i Travesseres i Fener Bulevard. De fet, l’esdeveniment s’ha desdoblat amb l’objectiu d’impulsar la diversificació de l’oferta arreu dels eixos comercials de la parròquia.

El cartell d’enguany, de nou molt variat i per a tots els gustos, arrencarà el dijous 1 d’agost amb Héroes de la Antártida, un grup que ret homenatge a la mítica banda espanyola Mecano. La propera cita serà el dimarts 6, amb Cumellas & Talavera Blues Band, que farà ballar tot el públic. El dijous 8 serà el torn d’Odara Trio, una fusió d’estils que abraça des de la bossa nova, fins al jazz i la música flamenca, i el dimarts 13 arriba a l’avinguda Meritxell un tribut a Serrat i Sabina amb la banda Dos Pájaros al Vuelo.

El programa per a adults continuarà el dijous 15 amb Lady Hits, un tribut a dives del pop-rock, el dimarts 20 actuarà The Blue Women’s Soul, el dijous 22, ho farà White Line Fever, un tribut a Elvis Presley, el dimarts 27 el grup Old School oferirà versions de rock a tot el públic i, el dijous 29, tancarà el cicle el tribut a Fito & Fitipaldis Acabamos de Llegar amb versions del mític grup espanyol.

La programació del Ritmes menuts donarà el tret de sortida el dilluns 12 d’agost amb un taller de circ i el concert Explosive. El seguiran el dia 19 els jocs d’aigua i l’actuació de Pell de Gallina, i finalitzarà el dilluns 26 amb un taller de pintacares i globoflèxia i la música familiar del DJ Refrescos.