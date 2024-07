El Palau de Gel va perdre 1.158.000 euros el 2023

El Palau de Gel ha tancat l'exercici del 2023 amb unes pèrdues d'1.158.000 euros. La xifra s'explica, sobretot, per la caiguda dels ingressos arran de les obres a l'equipament, que van obligar a mantenir tancada la pista durant tres mesos. L'any passat el comú va fer una aportació econòmica al Palau de quatre milions d'euros. En els últims tres anys, en total, la corporació hi ha abocat 7,5 milions, sis dels quals han servit per finançar els treballs i, la resta, per ajudar a pagar els costos d'explotació. "El 2023 va ser un any complex, de traspàs i trasició. 2024 serà un any bastant millor", ha afirmat el cònsol major, Jordi Alcobé, en la sessió de consell de comú celebrada avui. Les obres de millora de l'eficiència energètica i de construcció de les noves atraccions ja estan acabades, i l'equipament funciona a ple rendiment.

D'altra banda, el consell ha aprovat de manera provisional l'estudi de capacitat de càrrega màxima. L'informe recomana al comú acabar la separativa d'aigües pluvials i residuals. Ara les aigües es barregen i van a parar a la depuradora de Meritxell, fet que pot sobrecarregar les instal·lacions en moments puntuals. El cònsol menor, Marc Casal, preveu que aquests treballs estiguin adjudicats al començament de l'any que ve i al final d'aquest mandat s'hagin enllestit. L'informe també apunta que hi ha risc de saturació de la carretera, sobretot entre Canillo i Encamp, en hores punta. Tot i això, Alcobé ha recalcat que la parròquia té prou recursos per créixer en població en els propers anys, fins i tot si ho fes al 5% anual, l'escenari més alt que preveu l'estudi. Si s'assolís aquest ritme, la població podria arribar a 26.000 en els dies de més afluència durant la temporada d'hivern, incloent-hi residents i visitants.