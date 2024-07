Escaldes inaugura Cal Paleta

El comú d'Escaldes-Engordany ha inaugurat avui al migdia Cal Paleta. L'edifici històric, una cort o era construïda cap al final del segle XVIII, serà una sala d'exposicions. Des d'avui ja s'hi pot veure 'Integrats', una mostra de fotografies en què el Grup de Folklore Casa de Portugal s'ha retratat lluint vestits tradicionals partuguesos en diferents edificis històrics del país. La instal·lació va ser adquirida per la corporació a mitjans d’abril com una aposta més del Comú per atreure visitants i residents i dinamitzar la part històrica de la parròquia.

Inauguració Cal PaletaFernando Galindo