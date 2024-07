El comú amplia la deixalleria per fer-la més eficient

Material per ser llençat a la deixalleria.ANA

El comú d’Escaldes-Engordany treballa per ampliar la deixalleria comunal, situada a la partida d’Ensucaranes, al límit de la parròquia amb Encamp. L’objectiu de la intervenció és millorar-ne el funcionament. Per aquest motiu, ja ha adjudicat el contracte de redacció del projecte executiu i de direcció d’obra dels treballs d’ampliació de la infraestructura al gabinet Naudi Arquitectura, per uns honoraris del 12% sobre el cost de l’obra realment executada. Tenint en compte que l’import aproximat estimat dels honoraris és d’uns 50.000 euros, segons l’edicte publicat al BOPA, els treballs pujaran a uns 420.000 euros.