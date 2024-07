El cicle Ritmes, capital musical estrena escenari al carrer Callaueta

El cicle Ritmes, capital musical, arrencarà els motors amb dos escenaris, un nou al carrer Callaueta enfocat als més petits i l'altre estarà a l'aparcament de l'avinguda Meritxell número 10, segons ha informat el comú d'Andorra la Vella. Les actuacions seran cada dilluns, dimarts i dijous a partir de l'1 d'agost.

Les representacions musicals inclouen tributs, homenatges i versions musicals dels anys 50 fins avui dia és del que gaudiràn els veïns i turistes que passegin per aquests carrers, segons destaca el comú. El cicle es repeteix des de fa nou anys per animar les tardes d'agost a Andorra la Vella. L'objectiu és dinamitzar amb aquesta proposta musical que es porta a terme en horari comercial i en un dels mesos on l'afluència turística és més elevada.

La cartellera l'obre Héroes de la Antártida, un grup que ret homenatge a la banda espanyola Mecano, el próxim dijous 1 d'agost. Durant aquest mes, el cicle obrirà les seves portes a altres grups com Cumellas & Talavera Blues Band o The Blue Women's Soul. D'altra banda, la programació del Ritmes menuts començarà el dilluns 12 d'agost amb un taller de circ i el concert d'Explosive. En els següents dies els més petits podràn gaudir de diferents activitats, segons el comú.

Els més petits s'acomiadaran d'aquesta edició amb un taller de pintacares, globoflèxia i música familiar del DJ Refrescos. Finalment, el cicle tancarà el 29 d'agost amb el tribut a Fito & Fitipaldis.