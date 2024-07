S’amplia en cinc hectàrees la gestió forestal antiincendis

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino amplia aquest any la gestió forestal en cinc hectàrees més per actuar sobre una zona situada a sobre del poble de Llorts per prevenir incendis forestals i millorar la seguretat i salut dels boscos. Una actuació que s’emmarca dins la gestió forestal que el departament de Medi Ambient del comú realitza anualment amb una inversió de 30.000 euros.