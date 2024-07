L'Andorra Taste convida els països nòrdics i inclou una jornada de descoberta per als xefs

L'Andorra Taste arriba aquest any, entre el 18 i el 22 de setembre, a la tercera edició i ho fa amb alguna novetat, com un intercanvi entre xefs, i amb els països nòrdics com a convidats. La cita aspira a assolir les xifres de degustacions (31.142) de l'any passat i el volum de congressistes participants (gairebé 500 de presencials i més de 600 en 'streaming'). D'aquesta manera, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha manifestat que es marquen "una fita que sigui sostenible" i que, per tant, es voldrien aconseguir les xifres de l'edició anterior i sobretot la bona valoració que va tenir la cita, valorada amb un 8,8 sobre 10. Durant la presentació de l'esdeveniment la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha obert la porta que una part de la cita, per exemple la popular, pugui tenir lloc l'any que ve a la zona de Caldes.

D'aquesta manera, Torres ha valorat que el format actual és "adequat per al nostre territori" i ha reivindicat que és "molt important" que els professionals continuïn apostant per l'esdeveniment, ja que és essencial "la vinculació" que hi ha amb el sector i que d'aquesta manera, també, la cita serveixi per "generar sinergies amb altres establiments de restauració de l'exterior".

Entrant al detall de l'esdeveniment, cal destacar que els dies 18 i 19 es dedicaran novament als professionals. En aquest sentit, el fil conductor d'aquest any és el lema 'Altitud versus latitud' i els convidats seran els països nòrdics, un territori que a través de la seva cuina s'ha donat a conèixer al món, tal com s'ha destacat en la presentació en la qual el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha reivindicat el "mix entre congrés professional i jornades populars" de la cita. Xefs de la talla de Filip Gemzell (restaurant Äng de Suècia), Søren Selin (AOC, Dinamarca), Albert Franch i Luka Balac (Nolla, de Finlàndia) i Christopher Haatuft (Lyyeket, Noruega) passaran pels fogons del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany. També hi haurà ponències d'Elena Arzak, Raül Balam, Ricard Camarena, David Yárnoz, Frédéric Molin, i els representants andorrans Jordi Grau, Àlex Kinchella i Rodrigo Martínez (Beç).

Com a novetat d'aquesta edició, a les jornades professionals se'ls suma una jornada de descoberta d'alta muntanya el dia 20 al matí, on els xefs podran conèixer de primera mà el territori.

Ja el 20 a les sis de la tarda arrencaran les jornades populars que comptaran amb la participació de vint establiments, un més que l'any passat. Al llarg del cap de setmana, doncs, oferiran com és habitual tastets de diferents plats. A més, hi haurà tallers infantils, demostracions de cuina, classes magistrals i música en directe d'artistes andorrans.

Durant la cita s'atorgarà el premi Andorra Taste Award a Carme Ruscalleda, un fet que el ministre també ha reivindicat com a consolidació de la cita, i ha recordat que "el segell de cuina d'alta muntanya només el tenim a Andorra", ja que es fan molts esdeveniments arreu, però aquesta distinció només l'ostenta el Principat.

Tal com s'ha esmentat, durant la presentació Gili ha emfasitzat la metamorfosi que està experimentant la part alta de la parròquia, amb diferents accions com el projecte Caldes, l'adquisició de patrimoni per part del comú, la nova plaça de sobre el nou aparcament de davant l'església o el fet que se sumi un nou tram d'avinguda Carlemany per a vianants. Per tant, ha obert la porta que aquesta zona pugui ser l'escenari d'una part de l'Andorra Taste, concretament de les jornades populars, ja que "segurament tot el que es fa a porta tancada s'haurà de continuar fent al Prat del Roure". Ha puntualitzat que la qüestió encara és "una mica prematura" però ha plantejat que es pugui estudiar aquesta possibilitat.

Pla gastronòmic

En el marc de la presentació de l'Andorra Taste, Torres ha anunciat que a la tardor es presentarà el pla gastronòmic, el "full de ruta" del qual l'Andorra Taste "és un element més". El titular de Turisme ha manifestat que "a ningú se li escapa" que la gastronomia andorrana "ha millorat molt en els darrers deu anys" i que això ha anat "consolidant" el país "com a plaça gastronòmica". D'aquesta manera, cap al setembre es vol fer la presentació d'aquest projecte per preveure la planificació a deu anys vista "del fil conductor" que ha de tenir el sector. Torres ha manifestat que és una qüestió complexa i completa, ja que es tracta d'un document que compta "més de 300 pàgines", i ha remarcat que "tots els establiments" han de tenir el seu espai i "cadascú ha de cobrir" un espectre per tenir una oferta "suficient".