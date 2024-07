Continuïtat a les excavacions a l’estany Forcat i al Cubil

El comú d’Encamp encarregarà una excavació arqueològica a l’orri de l’estany Forcat i al túmul del Cubil. La intervenció té com a objectiu fonamental “la investigació dels jaciments i la posterior posada en valor de les construccions”, segons destaca el plec de bases del concurs per adjudicar els treballs, publicat en obert al web de la corporació. El projecte s’emmarca en la recuperació dels principals elements arquitectònics de la ruta dels orris.

En el jaciment de l’orri de l’estany Forcat, situat dins dels límits del cercle de Pessons, el comú vol donar continuïtat als treballs d’intervenció arqueològica iniciats l’any passat. Aquesta primera fase va permetre determinar que la construcció data d’entre els segles XII i XIII.

L’orri consta d’una cabana, una munyidera i altres estructures complementàries. L’empresa que assumeixi els treballs haurà d’actuar en una superfície d’uns 90 m². En primer lloc, haurà de retirar les pedres d’una possible cabana, ja documentada l’any passat. Tot seguit haurà d’excavar-ne els sediments, on se sospita que hi ha estructures de combustió. També s’excavarà un espai d’uns quatre metres quadrats, delimitat per un petit mur i un aflorament rocós.

L’excavació al jaciment del túmul del Cubil donarà continuïtat als treballs d’intervenció arqueològica posats en marxa el 2019. D’acord amb els resultats obtinguts aleshores, aquestes restes pertanyen a un túmul –una estructura feta amb massa de pedres i sovint amb forma ovalada o circular– que dataria del 2200 aC, en plena etapa de formació, a l’altra banda del Mediterrani, de la civilització minoica. També s’hi han identificat les restes d’un jaciment previ que data del 2600 aC i que podria haver estat reutilitzat o espoliat pels volts del segle XI aC. La intervenció es farà en una superfície d’un total de 295 m².

Els treballs s’hauran de completar en dues fases. En la primera es retirarà la capa vegetal de la superfície del túmul, de la qual el 2019 ja van netejar-se uns 80 m². En acabat els tècnics hauran de documentar l’acumulació de pedres que forma la superfície del túmul, la majoria desordenades i disposades irregularment. El túmul és de planta circular i aproximadament de 13,5 m de diàmetre.

Un cop acreditada la documentació del túmul, s’excavarà l’espai central, format per lloses de mida mitjana i gran. Els investigadors pensen que podria ser una cambra sepulcral. L’excavació preveu el plec de bases i requerirà el suport de mitjans mecànics per elevar i retirar algunes de les lloses.

Es desconeix el contingut i la conservació de restes en l’interior d’aquest espai central. La datació del segle XI aC, obtinguda de l’exterior d’aquest espai, així com l’estat de les lloses, presumiblement ensulsiades, són indicis per pensar que podria haver estat remogut. Un cop finalitzats els treballs, es durà a terme el cobriment provisional de les estructures que siguin descobertes mitjançant l’estesa d’una capa de geotèxtil, com a mesura preventiva per poder evitar-ne la degradació fins a futures actuacions de consolidació o de nova excavació.

La intervenció en aquests dos indrets d’alta muntanya, situats a uns 2.300 metres d’altitud, haurà d’estar enllestida en un termini màxim de dos mesos. En cas que, per motius meteorològics i de forma justificada, part dels treballs no puguin ser executats aquest estiu, l’empresa adjudicatària podrà acordar amb la direcció tècnica i el comú d’Encamp (amb l’autorització del departament de Patrimoni cultural) l’execució de la part pendent durant el 2025. El pressupost estimat pels treballs és de 120.000 euros.