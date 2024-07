Estrena de la peça de dansa CAP A L'ARC IRIS a Escaldes-Engordany

El proper 29 de juliol tindrà lloc a les 19 hores, al Parc de la Mola d'Escaldes, l'estrena de CAP A L'ARC IRIS, una producció de laMONTO. La peça serà interpretada pels ballarins Rosa Mari Herrador Montoliu i Maximiliano Sanford, amb música en directe del violoncel·lista Jordi Claret.

CAP A L’ARC IRIS és un espectacle de dansa contemporània dissenyat per a espais no convencionals, segons el descriu el comunicat de l'estrena. La música en directe de Jordi Claret, amb el seu cello electrònic, ofereix una banda sonora dinàmica i emotiva que es fusiona amb la dansa en temps real. Aquesta sinergia crea una experiència immersiva única i estableix l'atmosfera perfecta per a cada moment de l'espectacle. Amb una durada aproximada de 40 minuts, l'obra està destinada a tots els públics.