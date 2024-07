Escaldes atorga 6.000 euros en ajuts socials durant el primer semestre

El comú d'Escaldes ha concedit 23 ajudes socials durant el primer semestre, que sumen un import de 5.889 euros. La corporació informa aquest matí que la majoria dels ajuts del departament d'Acció Social han estat per a Escaldes Estiu, amb 11 casos, i 7 per a activitats esportives. La resta d'ajudes han estat per cobrir despeses d'alimentació, Escola Bressol, farmàcia, foc i lloc i prestació d’emergència, amb un una prestació en cada cas..

Els quasi 6.000 euros atorgats s'han repartit en 3.867 euros per a Escaldes-Estiu, 585,5 euros per a activitats esportives, 300 per a alimentació, 696 per a pagar l'Escola Bressol, 38,22 per cobrir despeses de farmàcia, 64,35 corresponen a un foc i lloc i 343,4 euros a sufragar una prestació d’emergència.

El comú exposa que Acció Social valora i tramita les prestacions i ajudes socials adreçades a les persones en situació de necessitat social. Els ajuts permeten accedir a serveis i equipaments que depenen del comú, amb conveni amb el comú o que són prestadors de servei, de formar coordinada amb el Govern per evitar duplicitats. I destaca que el departament, que es va crear el mandat anterior, ha creat diferents programes per donar cobertura a tots els col·lectius, a més del Servei d’Informació, Orientació i Assessorament i la col·laboració amb diferents entitats socials del país.