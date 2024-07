Canillo s’emmiralla en Val Gardena i estudia oferir bus gratuït

El comú de Canillo estudiarà la possibilitat que els turistes que pernoctin a la parròquia puguin utilitzar l’autobús de franc. “És una idea aplicable”, va afirmar aquesta setmana el cònsol major, Jordi Alcobé, en declaracions al Diari.

D’on sorgeix aquesta idea? D’un viatge de treball que el comú va organitzar recentment per al sector hoteler a la Val Gardena amb l’objectiu de conèixer in situ com el sector públic i el privat treballen de bracet per oferir un producte “d’excel·lècia” durant la temporada d’estiu. En aquesta vall de les Dolomites s’ha comprovat que oferir el servei gratuït de transport públic als visitants contribueix a millorar considerablement la mobilitat. “És molt eficaç. Cada dia hi ha més de 20 busos en funcionament”, va apuntar el cònsol major.

La Val Gardena forma part del Trentino-Tirol del Sud, una de les regions amb estatut especial d’Itàlia. La vall destaca per la cultura de la talla de fusta i perquè la majoria de la població parla el ladí, una llengua romànica emparentada amb el romanx, cooficial al cantó dels Grisons, a l’est de Suïssa. Més enllà d’aquestes particularitats, la Val Gardena ha esdevingut un exemple de “model competitiu” en turisme de muntanya a l’estiu, capaç d’oferir un producte atractiu i, alhora, respectuós amb l’entorn natural.

Una altra de les bones pràctiques que Alcobé considera que podria adoptar-se a Canillo és la col·laboració més estreta entre l’administració pública i el sector privat. A la Val Gardena la delegació andorrana va poder comprovar la vitalitat de l’associacionisme local. Alcobé va destacar que l’entitat que agrupa els hotelers de la zona està formada per una trentena de persones, una xifra important tenint en compte que la vall té uns 10.000 habitants. “Els hotelers de Canillo s’han plantejat d’unir-se en una associació”, va apuntar el cònsol.

El tercer punt fort de la Val Gardena en què van fixar-se els representants del comú i del sector hoteler canillenc va ser la qualitat del producte turístic d’estiu que s’hi ofereix als visitants. Com a Canillo, el turisme d’hivern hi està plenament desenvolupat. La diferència és que aquesta zona de les Dolomites ha estat capaç de situar al mateix nivell d’excel·lència la temporada estival. La Val Gardena, va assenyalar Alcobé, va fer una aposta decidida per un turisme sobretot familiar, amb una proposta d’activitats compatibles amb la conservació de l’entorn com l’excursionisme i les sortides amb bicileta elèctrica.

En aquest sentit, el cònsol no va destacar ampliar i arreglar alguns dels camins de la parròquia per crear un circuit adaptat a les e-bikes. “Ens podríem plantejar la unió de Soldeu i el Tarter”, va suggerir.

LES IDEES

1 TRANSPORT PÚBLIC GRATUÏT PER A VISITANTS

El comú es planteja fer extensiva la gratuïtat del transport públic per als turistes que pernocten. A la Val Gardena s’ha comprovat que funciona.

2 COL·LABORACIÓ MÉS ESTRETA AMB EL SECTOR

Les claus de l’èxit per transformar el model turístic són disposar d’un sector privat actiu i associat i d’un sector públic disposat a acompanyar-lo i ajudar-lo.

3 LA TEMPORADA D’ESTIU, PER A LES FAMÍLIES

El producte d’estiu a la Val Gardena s’adreça sobretot a les famílies. Les activitats proposades són respectuoses amb l’entorn natural.