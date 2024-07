Canillo celebra el concurs de gossos d'atura el 28 de juliol

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quinze pastors s'han inscrit en la 34a edició del Concurs de gossos d'atura de Canillo que es celebra el diumenge vinent, 28 de juliol. El comú ha informat que la cita que es va fer per primera vegada el 1989 i serà com es tradicional als Planells de Mereig. Els participants provenen de diferents punts d'Espanya i de França.

Les activitats començaran a les 9.30 hores amb l'esmorzar i a les 11 hores es farà el concurs amb els pastors i els seus gossos per guiar un ramat d'ovelles. La celebració acabarà amb un dinar per al qual hi ha places limitades i els tiquets s'han d'adquirir el mateix dia als Planells de Mereig.