La parròquia enceta relacions amb Girona gràcies a l’interès mutu en el món de la flor

La cònsol de la Massana, Eva Sansa, acompanyada per la consellera de Dinamització, Bet Rossell, va ser rebuda ahir al migdia per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. El motiu de la reunió va ser compartir experiències al voltant del tema de la flor, ja que Girona organitza cada any el Temps de Flors i, la Massana, l’Andoflora. Les dues parts van interessar-se pel format dels esdeveniments. Per a la Massana va ser interessant conèixer la dinàmica de creació de les diferents composicions florals i els elements organitzatius de la mostra artística.

La trobada va ser propiciada per la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, ja que la idea va sorgir durant la ronda de visites als comuns. Vives també va participar en la reunió, que va comptar amb tècnics de les corporacions. A més dels esdeveniments florals, també va parlar-se d’altres temes turístics i culturals.