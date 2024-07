El comú posa en marxa la cita prèvia i un sistema més àgil a Tràmits

El comú d’Encamp implementa la cita prèvia i un nou espai de tramitació per reduir el temps d’espera al servei de Tràmits a partir del dilluns 22 de juliol, després d’haver dut a terme diverses proves els darrers mesos.

La corporació ha avançat durant els darrers mesos en la implementació de la tramitació digital, per tal, que els ciutadans puguin fer la gran majoria de tràmits íntegrament des de casa i evitar així el desplaçament fins a les dependències comunals. Tot i això, molts ciutadans continuen preferint l’atenció directa o no disposen de les eines necessàries per realitzar els tràmits en línia. És per això que ara s’ha posat en marxa aquesta mesura per reduir el temps d’espera quan s’acudeixi físicament al comú per fer una gestió.

El nou sistema de cita prèvia permetrà reservar dia i hora a través del web comunal. Un cop presencialment al comú, s’assignarà a la persona amb cita prèvia un agent de tràmits perquè l’atengui d’acord amb la tipologia de la consulta o tràmit.

Les persones que no hagin reservat la cita prèvia i hagin acudit al servei de tràmits directament seran ateses igualment, però hauran de respectar el torn assignat d’acord amb les reserves que hi hagi en curs, excepte les majors de 65 anys i les persones amb diversitat funcional, que tindran prioritat.

El sistema s’aplicarà només al servei de Tràmits d’Encamp, ja que al servei de Tràmits del Pas de la Casa el volum d’usuaris és baix i, per tant, no hi ha temps d’espera.

Paral·lelament al sistema de cita prèvia el comú ha habilitat un nou espai de tramitació, amb un dispositiu informàtic perquè amb l’ajuda d’un agent de tramitació, les persones amb certificat digital aprenguin a fer el seu tràmit en línia, per tal que en una futura ocasió, si ho desitgen, el puguin realitzar en línia sense haver-se de desplaçar, o bé, per si no disposen de les eines informàtiques per fer-ho, el comú facilita aquest dispositiu digital per reduir les cues en el mateix servei de tràmits si algú ha acudit sense cita prèvia.

El nou sistema de cita prèvia i el nou espai de tramitació complementen la millora iniciada l’anterior mandat amb la renovació de l’espai web comunal i de la digitalització dels tràmits i procediments per simplificar i agilitzar les tramitacions. Actualment, es poden fer fins a 115 tràmits completament en línia.