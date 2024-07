El comú denuncia a la policia l’atac gratuït a un home durant el Roser

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, va informar ahir en declaracions al Diari que el comú ha denunciat davant la policia la pallissa que va rebre un home per part d’un grup de nois en la darrera nit del Roser, que va tenir lloc el passat 8 de juliol. La corporació disposa de l’enregistrament dels fets, ja que van passar al centre de la parròquia, en un punt on hi ha càmeres de videovigilància comunals. Les imatges ja són en mans de la policia.

L’agredit treballa en un establiment del sector de l’hostaleria de la parròquia. Arran dels cops, va patir una lesió greu a la mandíbula i va haver de ser intervingut d’urgència en un centre hospitalari especialitzat situat a Catalunya. L’home també va denunciar l’atac pel seu compte. La investigació és oberta, i l’encapçala el grup de delictes contra les persones, pertanyent a la unitat d’investigació operativa de l’àrea de policia judicial i investigació criminal. En una reunió celebrada el dijous d’aquesta setmana, el comú i la policia van coincidir a reforçar la col·laboració institucional per evitar agressions i altres tipus de delictes en les festes populars i altres esdeveniments públics. L’any vinent, va apuntar la cònsol, la corporació i el cos d’ordre es reuniran abans del Roser i d’altres celebracions per acordar l’estratègia preventiva. En la trobada, sol·licitada per la comissió de festes, les parts també van fer una valoració del funcionament del protocol aplicat per la policia i el comú per garantir la seguretat durant el Roser. Més enllà de l’agressió, la festa va desenvolupar-se amb normalitat. Coma va recordar que, a part dels efectius que la policia va destinar a Ordino aquells dies, el comú va contractar nou agents de seguretat privada. És habitual que en esdeveniments com el Roser hi hagi discussions i malentesos entre grups de joves, que la majoria de vegades es resolen al moment de manera amistosa. El que no ho són tant són les agressions d’aquest grau de violència. Tot i que els motius de la batussa grupal encara estan sota investigació policial, tot apunta que l’agressió va ser totalment injustificada. L’home hauria estat víctima d’un atac gratuït i en cap cas precedit per una provocació o una confrontació de cap mena entre les parts. Les indagacions policials hauran de delimitar els fets i atribuir responsabilitats. Els fets van tenir lloc al carrer Major, prop de la casa-museu d’Areny-Plandolit i de la plaça Major, espai on se celebren habitualment els concerts del Roser. ELS FETS 1 EL COMÚ DENUNCIA L’AGRESSIÓ El comú ha denunciat l’agressió a la policia. La víctima, treballador en un establiment de la parròquia, també va patir una greu lesió a la mandíbula i va haver de ser intervingut d’urgència. 2 LES IMATGES, EN MANS DE LA POLICIA Les imatges dels fets, enregistrades per una càmera de videovigilància comunal, ja són en mans de la policia. El grup de delictes contra les persones investiga l’agressió. 3 COL·LABORACIÓ ENTRE EL COMÚ I EL COS D’ORDRE El comú i el cos d’ordre van acordar, en una reunió celebrada dijous, reforçar la col·laboració institucional per prevenir la violència i altres delictes en les festes populars.