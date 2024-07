Encamp implementa la cita prèvia i un nou espai de tramitació per reduir el temps d'espera

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comú d’Encamp ha informat de la implementació de la cita prèvia i d'un nou espai de tramitació per reduir el temps d’espera al servei de Tràmits a partir del dilluns 22 de juliol, després d’haver dut a terme diverses proves els darrers mesos. El sistema s’aplicarà només al servei de Tràmits d’Encamp, ja que al servei de Tràmits del Pas de la Casa el volum d’usuaris és baix i, per tant, no hi ha temps d’espera.

El nou sistema de cita prèvia permetrà reservar dia i hora a través del web comunal, un cop presencialment al comú, s’assignarà a la persona amb cita prèvia un agent de tràmits perquè l’atengui d’acord amb la tipologia de la seva consulta o tràmit, ha explicat el comú. Laura Mas, cònsol major, ha explicat que “si algú acudeix sense cita prèvia serà atès igualment, però amb la cita prèvia es reduirà el temps d’espera”.

Paral·lelament al sistema de cita prèvia el comú ha habilitat un nou espai de tramitació, amb un dispositiu informàtic perquè amb l’ajuda d’un agent de tramitació, les persones amb certificat digital aprenguin a fer el seu tràmit en línia. El comú ha apuntat que actualment es poden realitzar fins a 115 tràmits completament en línia, i la totalitat dels tràmits comunals són procediments digitals que eviten l’ús del paper des de l’inici fins a la resolució.

La cònsol major ha explicat també que el servei de tràmits de casa comuna a Encamp ha ampliat l’horari d’atenció al públic obrint a les 7:30 del matí i fins a les 16:30 de dilluns a dijous i de 7:30 a 14:30 els divendres, vigílies de festius, horari d’estiu i períodes de vacances escolars. Al Pas de la Casa l’horari d’atenció al públic es mantindrà de 8:00 a 16:00 de dilluns a dijous i de 8:00 a 14:30 els divendres, vigílies de festius, horari d’estiu i períodes de vacances escolars.