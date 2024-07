El Comú de la Massana enceta relacions amb l’Ajuntament de Girona

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cònsol de la Massana, Eva Sansa, acompanyada per la consellera de Dinamització, Bet Rossell, ha estat rebuda aquest migdia per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. El motiu principal de la reunió ha estat compartir experiències al voltant del tema de la flor, ja que Girona organitza cada any el Temps de Flors i la Massana porta a terme Andoflora.

La trobada ha estat propiciada per la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, i a la reunió també ha comptat amb tècnics de les dues corporacions. A més dels esdeveniments florals, també s’han parlat d’altres temes turístics i culturals de les dues localitats.

La cònsol major ha signat al llibre d’Or de l’Ajuntament i ha obsequiat la corporació amb diversos productes locals de la Massana. Per la seva banda, l’alcalde gironí ha lliurat a la delegació massanenca un llibre del Temps de Flors. La voluntat de les dues corporacions és mantenir un contacte per establir possibles sinèrgies.