El comú destina prop de 165.000 euros al Saló de la Infància

El comú d’Encamp va aprovar ahir l’adjudicació a Gatzara SL de la contractació d’espectacles per al Saló de la infància i la joventut, que tindrà lloc durant les festes de Nadal del 2024-25, per un import de gairebé 165.000 euros. Aquest any se’n celebrarà la 30a edició i s’ampliarà l’oferta d’activitats, tal com va explicar el conseller de Cultura, Joan Sans, durant la sessió ordinària del consell de comú celebrada ahir a primera hora de la tarda.

La corporació també va aprovar la modificació pressupostària per poder executar les obres de millora i manteniment que es realitzaran al setembre a Prada de Moles per poder garantir l’inici de la temporada. Això suposarà la continuïtat un any més del rugbi a les instal·lacions “un cop s’hagi realitzat la signatura del conveni de col·laboració amb el VPC i la Federació de Rugbi per un any corresponent a la temporada 2024-2025”, tal com va indicar la cònsol major, Laura Mas.

El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, per la seva part, va explicar que s’obre el concurs per remodelar els podis de la piscina del Pas de la Casa, a fi de “poder tenir una instal·lació al dia i atractiva per a les estades professionals”. Marot va recordar que el Pas de la Casa, només en la disciplina de natació, ha rebut durant els sis primers mesos del 2024 més de 300 jornades de reserves d’estades professionals, i de diversos clubs i federacions com l’espanyola.

La sessió d’ahir va finalitzar amb el nomenament de tres representants al consell d’administració de la societat de Saetde, l’empresa que gestiona les pistes d’esquí de la parròquia. Els representants designats són la cònsol major, Laura Mas Barrionuevo, el cònsol menor, Xavier Benedicte Fernàndez Carrió, i el conseller comunal, José Luis Agudo Garcia.