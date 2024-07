El comú denuncia a la policia l'agressió a un home en la darrera nit del Roser

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha informat en declaracions al Diari que el comú ha denunciat davant la policia la pallissa que va rebre un home per part d'un grup de nois en la darrera nit del Roser, és a dir, el passat 8 de juliol. La corporació diposa de la gravació dels fets, ja que van passar al centre de la parròquia, on hi ha càmeres de videovigilància comunals.

L'home va ser ferit greu a la mandíbula. El comú d'Ordino i la policia han coincidit a reforçar la col·laboració institucional per evitar agressions i altres tipus de delictes en les festes populars. L'any vinent, ha detallat la cònsol, la corporació i el cos d'ordre es reuniran abans de Roser i altres celebracions per acordar l'estratègia preventiva.