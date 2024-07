La Vall del Madriu torna a acollir el projecte de voluntariat jove impulsat per la UNESCO

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ràmio acollirà, un any més, del 19 al 31 d’agost, als participants del projecte de voluntariat 'El patrimoni mundial andorrà en mans dels joves', la proposta andorrana que la UNESCO ja va escollir l’any passat perquè entrés a formar part de la campanya 'Construir el futur'. Una iniciativa que forma part del projecte internacional sobre voluntariat pel patrimoni mundial que impulsa l’organisme i que aquest any queda emmarcada en el vintè aniversari de la declaració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a Patrimoni Mundial de la Humanitat de la UNESCO.

Durant aproximadament dues setmanes, els 10 joves participants, 8 internacionals i 2 andorrans, d’entre 18 i 30 anys s’instal·laran entre Ràmio i la Farga amb l’objectiu de desenvolupar el contingut del programa que ja va dissenyar l’any passat el Comú d’Escaldes. El projecte es recolzarà sobre tres potes: aprenentatge i treball, educació i comunicació.

Els participants es concentraran durant cinc dies a La Farga del Madriu on realitzaran un taller formatiu i pràctic de pedra seca, i coneixeran la història de la Farga. Els estudiants també realitzaran un taller de foto i vídeo amb el mòbil perquè creïn contingut sobre la seva experiència amb el projecte i el comparteixin a través de les seves xarxes socials.

L'objectiu implica donar a conèixer un indret declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat a escala internacional i posicionar-lo com a destí d’interès turístic i, sobretot, sensibilitzar els joves cap a projectes de restauració i preservació, segons informa el comú.