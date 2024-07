El comú d'Andorra la Vella subvencionarà el 20% de les reformes de pisos buits

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El programa Reviu, impulsat per la conselleria d'Habitatge del comú d'Andorra la Vella, finançarà el 20% de les reformes de pisos buits. A canvi, els propietaris cediran els immobles a la corporació per un mínim de 10 anys perquè els destini a lloguer a preu assequible. Segons ha explicat avui al migdia el conseller responsable del projecte, Marc Torrent, l'import del lloguer no podrà superar un terç del salari medià (és a dir, el més habitual entre els treballadors del país), que al maig se situava en 2.040 euros.

Les bases del programa Reviu s'aprovaran en consell de comú el proper 1 d'agost i es publicaran la setmana següent al BOPA. Aleshores els propietaris disposaran de tres mesos per presentar les sol·licituds. Torrent preveu que les primeres adjudicacions puguin fer-se cap al final d'any. Una vintena de propietaris ja s'han mostrat interessats en el programa, segons ha assegurat el cònsol major, Sergi González.

La iniciativa vol oferir seguretat jurídica i avantatges fiscals. Durant tot el període de cessió, d'un mínim de 10 anys, el comú garantirà el cobrament del lloguer. A més, assumirà la gestió dels tràmits burocràtics i eximirà els propietaris del pagament dels impostos lligats al bé immoble.

A part d'assumir una cinquena part de l'import de les obres de reforma, el comú pagarà la totalitat del cost dels treballs quan se signi el contracte amb la constructora. El propietari disposarà d'entre cinc i 10 anys per retornar la diferència a la corporació, que es descomptarà cada mes del lloguer. El Reviu té una dotació econòmica de 150.000 euros. La voluntat del comú és donar-hi continuïtat en els propers anys.