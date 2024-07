Helena Almeida i Chema Madoz, en una mostra fotogràfica al Caldes

L’espai Caldes acull des d’avui l’exposició Dissenys habitats, un diàleg entre les obres d’Helena Almeida i Chema Madoz, que es pot veure fins al 26 d’octubre, i que pretén mostrar el procés de creació dels dos artistes. “La poètica i la bellesa de la fotografia” es podran veure en aquesta exposició, va destacar la directora del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, Aurora Baena. Una programació paral·lela amb quatre activitats acompanyaran l’exposició per fer partícips els visitants de l’experiència.

Es faran visites nocturnes a l’exposició (el 20 d’agost, el 19 de setembre i el 23 d’octubre, a les vuit i a dos quarts de deu del vespre), un taller de creació de bodegons (el 28 de setembre, a les 11 del matí i a dos quarts de dues de la tarda), un taller experimental mitjançant l’ús del cos, les línies i les taques (el 5 d’octubre, a les 11 del matí) i una performance a càrrec d’Emma Regada (el 9 d’octubre, a les set de la tarda).

El conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, va animar la població a visitar l’exposició, ja que dona una visió de la fotografia diferent, pel fet que és un art molt assumit i fins i tot alguns el veuen senzill, però darrere de tot això hi ha un procés creatiu complex.

El director de la fundació Foto Colectania de Barcelona, Pepe Font de Mora, va destacar que tot i ser una fundació privada, tenen una vocació pública i un compromís de fer valdre la fotografia. Aquestes imatges venen d’una col·lecció que van iniciar ja fa 25 anys i que recull unes 3.000 fotografies. Així mateix, va voler fer saber que Madoz mai havia ensenyat els seus dibuixos.

L’exposició pren el nom Dissenys habitats, com a resultat d’una sèrie d’Almeida. A més a més, Font de Mora va confessar que volia posar la paraula disseny, ja que en italià pren un doble sentit que fa referència a l’esbós i també al procés mental d’arribar a concebre una cosa que vols plasmar. És a dir, el disseny vinculat a la idea de com alguna cosa acaba prenent forma.

Almeida, des de la seva perspectiva feminista, busca crear fotografies mitjançant l’estudi del cos. La mostra compta amb dos audiovisuals, que la responsable del CAEE, Aurora Baena, va considerar que no són complementaris a l’exposició, sinó que permeten mostrar com les fotografies busquen intencionadament representar coses que no se sap si són reals o irreals.