Forné acusa la majoria comunal de la Massana de cometre “irregularitats”

Els representants d’Amb Seny, grup de la minoria al comú de la Massana, van denunciar ahir davant del raonador del ciutadà les “irregularitats” que, segons el seu parer, afecten la corporació i l’acció del grup de la majoria, format per Ciutadans Compromesos i Demòcrates.

Guillem Forné i Laura Bragança van exposar a Xavier Cañada “les contínues traves” a què asseguren que estan sotmesos per obtenir informació en el marc de les comissions. Els consellers van acusar la majoria de “manca de transparència reiterada”. En un comunicat, van apuntar que la informació que “contínuament reclamem” és la “bàsica i necessària per al correcte estudi i formació d’una opinió objectiva respecte als temes tractats”. És a dir, els informes de contractació i de compres, així com les adjudicacions i els contractes signats amb empreses.

Amb Seny sosté que la resposta “obtinguda reiteradament” de la majoria és que aquesta informació l’han de demanar “per escrit a la cònsol i que el comú té dos mesos per respondre”, emparant-se en l’article 29 del reglament d’Organització i funcionament de la corporació. “És per a nosaltres evident que la informació que sol·licitem, relativa a punts inclosos en l’ordre del dia, essent membres de ple dret d’aquestes comissions, hauria de ser distribuïda dins la mateixa comissió. Aquest afer, tal com hem manifestat, contravé els principis establerts en la Llei de transparència i accés a la informació pública”, lamenten.

D’altra banda, Amb Seny va denunciar davant del raonador que la delegació de competències a la junta de govern –aprovada en el segon consell de comú de la legislatura– per aprovar contractacions de fins a 250.000 euros contravé la legislació vigent. El grup de la minoria lamenta que aquesta xifra és superior al màxim de l’1% de despesa que estipula la Llei de finances comunals.

Un altre dels punts que Amb Seny va exposar al raonador va ser la “irregularitat manifesta” per “l’entrada extemporània”, el passat mes de juny, “d’un punt fora de l’ordre del dia de vital importància per a la parròquia”, com és el decret de fixació d’un topall màxim anual en l’atorgament de llicències d’edificació. Els consellers també lamenten que se’ls va facilitar el text definitiu del decret fins al dia abans del consell a la tarda. “Aquest fet ens impossibilità el correcte estudi del mateix decret així com al dret que tenim de proposar-hi esmenes”, denuncien.

LES CRÍTIQUES

1 MANCA DE TRANSPARÈNCIA DE LA MAJORIA

Els consellers de la minoria acusen el comú de “manca de transparència reiterada” i de no facilitar-los la informació reclamada a temps.

2 DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA

La delegació de competències a la junta de govern per fer contractacions de fins a 250.000 euros contravé la llei, segons Amb Seny.

3 TOPALL MÀXIM DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

La minoria denuncia que no se’ls va facilitar el decret del topall màxim a l’edificació fins al dia abans del consell en què va aprovar-se a la tarda.