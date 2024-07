L'oposició de la Massana denuncia 'irregularitats' en l'acció del comú al raonador

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'oposició del comú de la Massana ha visitat avui al matí la institució del raonador del ciutadà, per manifestar una sèrie d'irregularitats en l'acció comunal. Laura Bragança i Guillem Forné han exposat les contínues 'traves' a les que, diuen, es troben sotmesos quant a l’obtenció d’informació en el transcurs de les diferents Comissions Departamentals.

Els consellers han tractat l’afer de la delegació de competències a la Junta de Govern que es va aprovar durant el segon Consell de la Legislatura on s’incloïa les contractacions administratives de tota mena amb imports fins a 250.000€, una xifra 'considerablement' superior a l’1% del pressupost de despesa que s’estipula a la Llei de finances comunals, segons la minoria.

Finalment, han exposat el que consideren una 'irregularitat manifesta' que va tenir lloc a la darrera sessió de Consell del mes de juny, amb l’entrada extemporània d’un punt fora de l’ordre del dia, el Decret de fixació d’un topall màxim anual en l’atorgament de llicències d’edificació. Han manifestat que se'ls hi va comunicar tard i no van tenir prou temps per a analitzar el decret.

Amb Seny ha justificat emprendre la iniciativa d'acudir al Raonador del Ciutadà per esgotar tots els mecanismes legals abans d'haver de recórrer a l'empara jurisdiccional. Apunten que no volen haver d'arribar tan lluny i que la seva única ambició és el retorn del bon funcionament del comú d'acrod amb els Principis de transparència i bon govern.