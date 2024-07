Joan Verdú, pregoner de la festa major d’Andorra la Vella

El millor esquiador de la història d’Andorra, Joan Verdú, serà el pregoner de la festa major d’Andorra la Vella. Com és tradició, tot seguit, l’Esbart dansaire interpretarà la Dansa del pregó per donar el tret de sortida a la celebració, que s’allargarà del divendres 2 d’agost al dilluns 5 i que comptarà amb més d’una cinquantena d’activitats per a tots els públics i gustos.

“Hem treballat per fer de la festa major un esdeveniment que ens uneixi més” Olalla Losada, Cònsol menor

El plat fort de la festa major seran els concerts. Divendres la protagonista serà la cantant catalana Mushkaa, alter ego musical d’Irma Farelo i germana de Bad Gyal. L’acompanyarà el grup de versions Akelarre. L’endemà el cap de cartell serà el televisiu Miki Núñez, que compartirà escenari amb el grup de tribut a Pau Donés, format pels membres de Jarabe de Palo. Diumenge pujaran a l’escenari la Principal de la Bisbal i el grup de soul i funk andorrà Soul Storm. Tancaran la festa, el dilluns a la nit, La Pegatina i la DJ andorrana Patricia Mantovani. Tots els concerts es faran a l’escenari de la plaça Guillemó, amb l’excepció del ball de nit de divendres i de tarda de diumenge, que es tralladen a la plaça del Poble.

“Esperem que tothom se sumi a la cercavila i gaudeixi de la cultura popular” Jan Cartes, Cap de Cultura

El programa té l’objectiu que la festa generi cohesió comunitària i sentiment de pertinença entre la població. “Hem treballat per fer de la festa major un esdeveniment que ens uneixi més com a població i que englobi tots els col·lectius de la parròquia perquè tinguem una celebració de tots i per a tots”, va afirmar la consellera de Cultura, Olalla Losada.

És per això que el comú recupera l’arrossada popular a la plaça del Poble, una activitat que va deixar-se d’organitzar arran de la pandèmia. Els tiquets es poden adquirir de manera anticipada a La Llacuna en horari d’obertura i a partir de les 11 del matí el mateix dilluns, 5 d’agost, a la plaça del Poble. Com a novetat, i per revertir els efectes de calor i protegir-se de cremades, amb el tiquet també es regalarà un barret de palla.

La voluntat del comú és fer arribar la festa major a tots els barris de la parròquia. El carrer Callaueta acollirà un taller d’iniciació al circ i de jocs tradicionals per a famílies i, la zona de Terra Vella i la Borda Nova, el primer gran premi d’andròmines, organitzat pel comú i el Bici Lab.

En l’àmbit de la cultura popular i les tradicions, a més del ball del contrapàs de diumenge, el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, va fer èmfasi en la celebració de la cercavila de la cultura popular, prevista per al dissabte, amb la participació d’entitats de la parròquia i del país, com l’esbart dansaire, els gegants d’Andorra la Vella i els bastoners lauredians. També es preveu la participació de les colles geganteres de Sant Pol de Mar i de Calella. “Esperem que tothom se sumi a la cercavila i gaudeixi de la cultura popular d’Andorra i de l’entorn”, va afirmar. També hi haurà l’exhibició castellera amb els castellers d’Andorra i la Bisbal del Penedès, les ballades de sardanes i danses medievals i el Mercat de la Vall.