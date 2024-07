Encamp presenta l'espectacle 'Traginant pulsions a Sant Romà de les Bons'

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'espectacle de dansa contemporània 'Traginant Pulsions a Sant Romà de Les Bons' farà un homenatge i reivindicarà el ferro de les valls del Pirineu. El comú d'Encamp ha presentat aquest dimecres aquesta obra que busca generar una experiència diferent en el públic, ja que fusionarà les arts escèniques amb la descoberta del patrimoni material de les Bons. La representació serà gratuïta i tindrà lloc el 12 i 13 d'agost, com també el 2 i 3 de setembre. Les quatre funcions seran a les set de la tarda.

L'espectacle "té com a eix principal el ferro", ha afirmat Emma Riba, codirectora de l'espectacle. La voluntat és fer una mirada de la cultura que ha deixat el ferro en els territoris de muntanya, com és el cas d'Andorra. D'aquesta manera, aquest material serà l'eix vertebrador del llenguatge artístic i musical, pel qual es pretén reivindicar "tota aquesta cultura del treball del ferro, de les fargues, recollir-lo a les mines i com això ha esdevingut un tret identitari de la nostra cultura", ha esmentat Riba.

La paraula traginar juga un paper important en aquesta obra, segons han explicat les directores. "Vam agafar el verb traginar, per aquest personatge del traginer. Per això també el públic el que farà és traginar i transitar amb nosaltres", ha comentat Rosa Mari Herrador, també codirectora. "Aquesta paraula tan local i autòctona dels Pirineus ens feia una referència en el fet d'avançar, com la informació a través d'aquestes persones transitava d'un lloc a un altre i d'una vall a una altra i això es veu en el Pirineu com hi ha aquest lligam i aquesta unió", ha detallat Herrador.

Els escenaris de l'obra seran la zona de la penya, molt a prop dels camins rals, els quals tenen una forta vinculació amb la història que es vol transmetre. Després s’arribarà a la torre i s’acabarà a la zona de la petita plaça de l'església de Sant Romà de les Bons.

Des del comú han explicat que l'objectiu d'acollir aquest acte és potenciar la cultura a Encamp, el talent local i descobrir el patrimoni d'una manera diferent. Per aquest motiu s'ha decidit portar l'esdeveniment en aquest emplaçament de la parròquia, per generar una experiència única en els turistes. "Ara no és només la qüestió de visitar un lloc, sinó que també es vol sentit la identitat d'un país", ha assenyalat la consellera. De totes maneres, Solsona ha volgut deixar clar que l'espectacle també va dirigit pels veïns i veïnes de la parròquia.