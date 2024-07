Retard en l'inici de les obres per reobrir el passeig Valira de Sant Julià

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El passeig Valira porta tancat des de finals d'abril a causa del despreniment de terra. El comú ha informat que resta a l'espera que el nivell del riu baixi i es pugui introduir maquinària per treballar en les obres. Sant Julià va informar que hi destinarà, aquest any, uns 50.000 euros en millores al Passeig Valira.

Un cop comencin les obres, ajdudicades pel Govern, el Comú senyalitzarà i seguritzarà el camí per poder obrirlo de manera provisional. Paral·lelament, durant el mes d’agost s’adjudicaran els treballs d’adequació del Passeig que implicaran el canvi de les baranes, la consolidació dels murs i la construcció de noves passarel·les, entre d’altres.