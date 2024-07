A punt per obrir el nou tram per a vianants de Carlemany

Una part de la nova zona exclusivament per a vianants de la part alta de l’avinguda Carlemany s’inaugurarà la setmana que ve, per la festa major d’Escaldes-Engordany. Segons van explicar al Diari fonts del comú, es tracta del tram que va de l’encreuament amb l’avinguda de les Escoles fins al començament de la plaça de l’Església.

El tram de Carlemany que s’obrirà al públic la setmana que ve.Fernando Galindo

Pel que fa a les obres de l’aparcament comunal i la nova plaça de l’Església, aquestes mateixes fonts van detallar que la part més feixuga dels treballs –l’excavació de la parcel·la i la construcció de l’estructura– ja està enllestida. De fet, la corporació preveu que l’equipament pugui posar-se en marxa cap al final de setembre. L’aparcament vertical disposarà d’un centenar de places. Fins ara n’ha tingut 40.

La nova plaça de l’Església s’obrirà al públic cap a finals de novembre. L’equipament, incloent-hi l’aparcament, tindrà una superfície total de 3.600 metres quadrats, distribuïts en sis mitges plantes subterrànies. La plaça pública a peu de carrer, de 1.085 metres quadrats, connectarà amb el carrer de l’Obac a través de la parcel·la que el comú va comprar a la part alta de la parròquia. L’espai disposarà de zones de descans equipades amb jardineres de diferents altures i mides. La plaça integrarà els punts verticals d’accés a l’aparcament, que serà soterrat, i el voladís de cobertura de la rampa de l’aparcament, on hi haurà una zona porxada.

El tram que completarà la nova zona per a vinants de l’avinguda Carlemany –el que va del començament de la plaça de l’Església fins a la confluència amb el carrer Santa Anna– s’obrirà cap al final d’aquest any, si es compleixen les previsions del comú, un cop tots els treballs en marxa a la zona estiguin enllestits.

Les obres de l’aparcament i la plaça de l’Església van començar a mitjan gener del 2023. La previsió inicial era que s’allarguessin uns 16 mesos i que, per tant, estiguessin acabades el maig d’aquest any. L’inici dels treballs va endarrerir-se cinc mesos. El motiu és que el comú va haver de col·locar micropilots al sòl i instal·lar un sistema d’ancoratges per unificar-los, operació que va requerir contractar una empresa de l’estranger per fer arribar una màquina específica no disponible al Principat. La inversió destinada al projecte ha estat d’uns 6,4 milions d’euros.

Les obres s’emmarquen en la transformació de la part alta de la parròquia, on el projecte Caldes encara el darrer tram dels treballs.