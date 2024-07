Joan Verdú, pregoner de la Festa Major d'Andorra la Vella

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El millor esquiador de la història d'Andorra, Joan Verdú, serà el pregoner de la Festa Major d'Andorra la Vella. Els actes començaran el divendres 2 d'agost i s'allargaran fins al dilluns 5 d'agost. Els protagonistes dels concerts seran la cantant catalana Mushkaa (2 d'agost), alter ego musical d'Irma Farelo i germana de Bad Gyal. L'acompanyarà el grup de versions Akelarre. L'endemà el cap de cartell serà el televisiu Miki Núñez, que compartirà escenari amb el grup de tribut a Pau Donés, format pels membres de Jarabe de Palo. Diumenge pujaran a l'escenari la Principal de la Bisbal i el grup de soul i funk andorrà Soul Storm. Tancaran la festa, el dilluns a la nit, la Pegatina i la DJ andorrana Patricia Mantovani. Tots els concerts es faran a l'escenari de la plaça Guillemó.

La voluntat del comú és fer arribar la festa major a tots els barris de la parròquia. És per això que el carrer Callaueta acollirà un taller d'activitats d'iniciació al circ per a famílies i, la zona de Terra Vella i la Borda Nova, el primer premi d'andròmines, organitzat pel comú i el Bicilab. En total hi haurà una cinquantena d'activitats eper a tots els públics, en què no podran faltar la cultura popular i les activitats esportives.